Zeshonderd schutters verwacht op Gildedag: “Klein voorsmaakje van het Europees Schutterstreffen in 2021" Anthony Statius

27 september 2019

01u29 1 Deinze De Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden (FVHS) organiseert op zondag 29 september de achttiende Gildedag op de Markt van Deinze. Er wordt een bonte delegatie van Vlaamse Schuttersverenigingen verwacht en er zijn demonstraties liggende wip, kruisboogschieten en doelschieten. “Dit evenement is een klein voorsmaakje van het Europees Schutterstreffen in augustus 2021, waarop er tienduizenden schutters verwacht worden“, zegt organisator Danny De Vetter.

De Gildedag is een organisatie van de FVHS, de stad Deinze en de lokale schuttersgilden. FVHS is het overkoepelend orgaan voor de 354 schuttersgilden in Vlaanderen. Op 25 juni 2019 voegde de toenmalige Vlaamse minister van cultuur Sven Gatz het schutterswezen toe aan de Vlaamse inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed. Deinzenaar Danny De Vetter is naast hoofdman van de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan Eendracht van Ooidonk ook voorzitter van dit FVHS én voorzitter van de nieuwe vzw EST Deinze 2021.

“EST staat voor het Europees Schutterstreffen, een driejaarlijks evenement dat op 20, 21 en 22 augustus 2021 voor de eerste keer plaatsvindt in Deinze”, zegt Danny. “Dit wordt het grootste culturele evenement dat ooit in Deinze plaatsgevonden zal hebben. Er worden dat weekend minstens 30.000 schutters uit gans Europa verwacht in onze stad. De achttiende Gildedag kan worden beschouwd als een voorproefje van het Europees Lentecongres in april 2020 en van dit Europees Schutterstreffen het jaar daarop.”

“In de voormiddag, na de Eucharistieviering, is er een korte optocht”, vervolgt Danny. “Vanaf 14.30 uur zijn er op het Sint-Poppoplein demonstraties liggende wip, kruisboogschieten en doelschieten. Op de Markt zorgen volksdansen, vendeliers, trommelkorpsen, doedelzakspelers en de Deinse Harmonie voor de nodige ambiance. Daarnaast is er in het Albert Saveryspand een unieke tentoonstelling van gildezilver en -patrimonium. Het centrum van Deinze zal mooi ingekleurd worden. Een nieuw Deins gildebiertje van de ambachtelijke huisbrouwerij Sint-Canarus uit deelgemeente Gottem, waarvan de naam op de dag zelf wordt meegedeeld, bezorgt de gildebroeders de nodige stimulans om het nieuwe Deinse Gildelied uit volle borst mee te zingen. De tekst werd bewerkt door erestadsdichter Luc C. Martens en de muziek door Kenny Van Heuverswijn, dirigent van de Deinse Harmonie die het Gildelied zal leiden. Zondag 29 september wordt een dag waar traditie en kameraadschap hand in hand gaan”, besluit Danny.

Meer info via de dienst toerisme: 09/380.46.01 en 02, toerisme@deinze.be of www.langsdeleie.be.