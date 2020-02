Zesdejaars welkom op preparty honderd dagen Anthony Statius

19 februari 2020

12u40 0 Deinze De jeugdraad van Deinze organiseert o p de vooravond van 100 dagen een feestje voor alle zesdejaarsstudenten. Iedereen is op donderdag 20 februari welkom in jeugdhuis Brieljant.

Op vrijdag 21 februari vieren alle laatstejaarsstudenten uit de Deinse scholen hun laatste 100 dagen in het middelbaar. Voor veel leerlingen begint het feest de donderdagavond al en steeds meer jongeren trekken er op uit en nemen de trein richting Gent om dit moment feestelijk in te zetten. De jeugdraad van Deinze wil een alternatief aanbieden en organiseert daarom donderdag een 100 dagenfuif in jeugdhuis Brieljant.

“Dankzij dit alternatief kunnen de jongeren in Deinze blijven en op een veilige en gezellige manier uitgaan in hun buurt”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V). “Het feestje wordt direct na de schooluren afgetrapt en duurt tot middernacht. Het jeugdhuis trakteert de eerste honderd aanwezigen op een gratis hamburger. Lokaal DJ-talent en twee resident DJ’s van jeugdhuis Brieljant zullen zorgen voor de nodige sfeer. Bovendien schenkt de intergemeentelijke drugpreventiedienst Drugpunt alle eerste honderd aanwezigen ook een tote bag, die werd bedrukt met de boodschap ‘take care of each other, make sure everybody gets home safe!’.”

Meer info via www.deinze.be/jeugd.