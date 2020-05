Zesdejaars Sint-Hendrik keren terug naar de schoolbanken: “Vreemd met al die regels, maar blij dat we terug naar school mogen” Anthony Statius

15 mei 2020

11u57 0 Deinze Ook de Deinse scholen mochten na acht weken opnieuw leerlingen ontvangen. In Leiepoort campus Sint-Hendrik, de grootste secundaire school van de stad, keerden vandaag 160 zesdejaars terug naar de schoolbanken, en dit onder strenge voorwaarden. We zagen mondmaskers, liters handgel en halflege klaslokalen, maar wat vooral opviel: een doodse stilte op de speelplaats. “Onze leerlingen zijn duidelijk onder de indruk, maar ze zijn vooral blij om hun klasgenoten en leerkrachten terug te zien”, zegt directrice Karla De Ruyck.

“Houd voldoende afstand van elkaar, alstublieft!” Vrijdagochtend werd er streng toegezien op ‘social distancing’ op het schoolterrein van Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze. Directrice Karla De Ruyck, bijgestaan door kersvers preventieadviseur Nadia Vertriest en verantwoordelijke voor de schoolorganisatie Ann Sanders, zag er persoonlijk op toe dat iedere leerling zich aan de regels hield, maar dat de jongens en meisjes zich ook terug welkom voelden. Het kleurrijke spandoek met daarop ‘Welkom zesdejaars’ contrasteert een beetje met het desolate gevoel dat over de speelplaats heerst. Geen uitbundige leerlingen die elkaar in de armen vliegen, geen groepjes leerlingen die dicht bij elkaar staan om foto’s te tonen, of verhalen uit te wisselen. De schoolbel rinkelde tweemaal zoals gewoonlijk, maar de tijden zijn duidelijk veranderd.

“Ik ben zeer blij dat ik terug naar school mag komen”, zegt Lena Van Welden (17), die humane wetenschappen studeert. “De leerkrachten hebben de voorbije weken hun uiterste best gedaan om ons zoveel mogelijk vanop afstand bij te leren, maar zo’n online lessen zijn toch niet hetzelfde. Examens zijn er niet, maar ik blijf gemotiveerd, vooral voor de vakken die ik in mijn verdere studies psychologie nog zal nodig hebben. Het is wat wennen met al die regels, maar het doet deugd om mijn klasgenoten en de leerkrachten terug te zien. Ik mis het wel om mijn vriendinnen een knuffel te geven, daar moeten we nog even mee wachten.”

De leerlingen werden op voorhand gebrieft over het verloop van de eerste schooldag na de lockdown. “Leerlingen die met de fiets komen kregen een eigen plek in de fietsenstalling toegewezen en de voetgangers komen via een aparte ingang de school binnen", zegt directrice Karla De Ruyck. “Alvorens ze het schoolgebouw binnengaan moeten ze hun handen ontsmetten en in het klaslokaal moeten ze dit nogmaals doen. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle leerlingen en leerkrachten. Enkel tijdens de les mogen de leerkrachten hun masker afnemen wanneer ze binnen een afgebakende zone aan het schoolbord blijven staan. Er is geen speeltijd voorzien, maar na ieder lesblok van twee uur is er tien minuten pauze en dan komt een andere leerkracht-vrijwilliger de zone ontsmetten voor de volgende leerkracht. De leerlingen mogen iets eten, maar elk aan hun lessenaar, die op voldoende afstand van elkaar staan.”

De voorbije weken zette de school alle zeilen bij om de eerste schooldag na de lockdown zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. “De zesdejaars komen in twee groepen, 90 in de voormiddag en 70 in de namiddag”, zegt Karla De Ruyck. “Zo kunnen we klassen opsplitsen in twee groepen, zodat ze niet allemaal tegelijk in hetzelfde lokaal zitten. Dat wil dus zeggen dat de meeste leerkrachten dezelfde les twee keer na elkaar moeten geven. De zesdejaars krijgen acht uur les per week, gespreid over halve dagen. Is dat de moeite? Absoluut. Het is veel gedoe voor wat het maar is en het zou misschien efficiënter zijn om het schooljaar af te ronden met enkel digitaal onderwijs, maar welk signaal geven we dan aan onze leerlingen? Wij moeten deze jonge mensen hoop geven en tonen dat er nog iets overblijft van het leven voor corona. Ze hebben al zoveel gemist, hun eindejaarsreis op kop, en door hen terug te laten komen kunnen ze hun schoolcarrière toch een beetje aangenamer afronden.”