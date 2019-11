Zesdejaars Leieparel maken sneeuwpoppen voor Ten Dries Anthony Statius

01 november 2019

09u10 0 Deinze De meisjes van het zesde leerjaar van basisschool Leieparel in Deinze hebben sneeuwpoppen gemaakt ten voordele van de school Ten Dries in Landegem. “Een ideaal geschenkje voor de komende feestdagen”, zeggen de meisjes.

Enkele leerlingen van basisschool Leieparel hebben een deel van hun herfstvakantie al knutselend doorgebracht. In het kader van de Warmste Week van Studio Brussel zochten ze een goed doel uit en de keuze viel op Ten Dries, de school voor buitengewoon onderwijs in Landegem.

“Mijn tante Beatrijs werkt daar en het leek me een goed idee om iets voor die leerlingen te doen”, zegt Lara. “Samen met alle meisjes van het zesde leerjaar zijn we op het idee gekomen om sneeuwpoppen te maken. Dit doen we door dikke, witte sokken op te vullen met rijst en daarna te versieren met kleine mutsen, sjaals en kleurrijke knopen. We hebben er thuis aan gewerkt, maar het is ook leuk om samen te knutselen.”

Donderdagmiddag kwamen de meisjes bij mama Ann Sanders samen om zoveel mogelijk poppen te maken. “We maken er in totaal zo’n tweehonderd, waarvan er al zo’n vijftig werden verkocht. Het is zeer leuk om te doen en het is een ideaal cadeautje voor onder de kerstboom”, klinkt het.

De poppen kosten 5 euro per stuk en ze zijn te krijgen op basisschool Leieparel of op de jaarlijkse spelletjesbeurs op zondag 10 november in Leiepoort campus-Sint-hendrik. Meer info via sanders_ann@yahoo.com.