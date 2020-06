Zesdejaars Leieparel krijgen afscheid met toeters en bellen aan huis: “Leuk om alle leerkrachten nog eens te zien” Anthony Statius

28 juni 2020

11u32 10

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Deinze De zesdejaars van basisschool Leieparel in Deinze werden dit weekend getrakteerd op een origineel afscheidsmoment. Directeur Franky De Graeve en de leerkrachten brachten alle 36 leerlingen een verrassingsbezoekje aan huis, compleet met minipodium en rode loper.

Door de strenge coronamaatregelen en de steeds wijzigende berichtgeving daaromtrent, moeten scholen hemel en aarde verzetten om een proclamatie te organiseren. Bij basisschool Leieparel gooiden ze het daarom over een andere boeg. In plaats van het traditionele afscheidsfeest op school, brachten de leerkrachten het feest tot bij de leerlingen en hun ouders.

Zaterdagochtend werd de stilte in de Peter Benoitlaan om 9 uur onderbroken door een karavaan van met ballonnen versierde wagens van Leieparel. De rode loper werd uitgerold en nietsvermoedend stapte Jade Coghe (12) naar buiten, waar ze werd onthaald op een applaus van haar leerkrachten. Het meisje mocht even op een klein podium stappen en daar kreeg ze haar getuigschrift van het basisonderwijs. “Een toffe verrassing”, zegt Jade. “Ik wist dat er iets ging gebeuren, maar dit had ik niet verwacht. Naast mijn getuigschrift kreeg ik nog een partybox, een medaillon, een jaarboek en een foto. En nu? Volgende week vertrek ik op Kazou-kamp en na de zomer ga ik wetenschappen volgen in Leiepoort campus Sint-Hendrik.”