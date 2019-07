Zes inbraken op één nacht in Deinze: “Onderzoek volop bezig, alle tips zijn welkom” Jeroen Desmecht

08 juli 2019

16u36 0 Deinze Tot zesmaal toe werd in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in een woning in Deinze. Opvallend: vijf van de zes inbraken gebeurden op een steenworp afstand van elkaar. Allicht is er een verband tussen die feiten, maar daar doet de politie voorlopig geen uitspraken over. “Het onderzoek is nog volop bezig. Alle tips zijn dan ook welkom. Verder vragen wij extra alertheid tijdens deze warme vakantiedagen.”

Mensen die in de nacht van donderdag op vrijdag iets verdacht opmerkten, kunnen met hun tips terecht bij de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem op het nummer 09/381.41.00. “Alle tips zijn welkom, ook al lijkt het op het eerste zicht niet meteen relevant”, klinkt het bij de politie. “Was je hond bijvoorbeeld verdacht lang aan het blaffen rond een bepaald uur? Ook dat kan een waardevolle tip zijn.”

Vijf inbraken in dezelfde buurt

De eerste inbraak vond plaats in de Bredestraat in Deinze. Daar werd een onbekende op heterdaad betrapt door de bewoonster van het pand. De dief sloeg op de vlucht én ging aan de haal met geld.

(Lees verder onder de foto)

Een kleine kilometer verderop sloegen onbekenden drie keer toe in Meirelos. Bij de eerste inbraak konden de daders inbreken via een voorraam dat op kiepstand stond. Ze maakten een inkeping in het houten frame - ter hoogte van het slot - en raakten zo binnen in de woning. Ze doorzochten de benedenverdieping en stalen kledij, geld en juwelen.

Bij de tweede inbraak drongen de daders binnen via het schuifraam van de woonkamer. Ook hier doorzochten ze de benedenverdieping. Buit: geld en een zonnebril. Ten slotte werden bij een derde inbraak in Meirelos twee fietsen gestolen uit een tuinhuis.

Ook een gezin in Ter Meire werd die bewuste nacht slachtoffer van inbrekers. Toen ze hun hond hoorden blaffen, besloten ze het deurraam van de keuken te sluiten. Later merkten ze op dat de handtas van een bewoonster was verdwenen. Deze werd later leeggeroofd teruggevonden in de tuin van een woning in Meirelos.

De zesde inbraak vond plaats in de Beekstraat in Deinze. Daar werd de achterdeur van de woning geforceerd, waarna de dieven ervandoor gingen met geld.

Ook met warm weer opletten

“Mensen zetten ‘s avonds hun deuren en ramen open om af te koelen. Inbrekers maken haar jammer genoeg gebruik van om binnen te dringen”, aldus de politie. “We roepen de inwoners daarom op om extra aandachtig te zijn. Hou ook een oogje in het zeil bij je buren. Ga je op reis, dan vraag je best afwezigheidstoezicht aan bij onze politiezone.”