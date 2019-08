Zes bestuurders onder invloed gevat Jeffrey Dujardin

27 augustus 2019

De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem hield zaterdag een actie “Alcohol en drugs in het verkeer” in het kader van de zomereditie van de BOB-campagne. Er werden in totaal 270 bestuurders gecontroleerd, waarvan er zes onder invloed reden. Vijf bestuurders bliezen alarm, zij kregen een rijverbod van drie uur. Eén bestuurder blief positief, hij mocht 6 uur niet met de auto rijden. Daarnaast kregen twee chauffeurs ook een boete voor gsm-gebruik achter het stuur.