Zangeres Emy speelt op Valentijnsdag thuismatch in Deinze, dag nadien Saint-Amour in Leietheater Joeri Seymortier

10 februari 2020

09u26 0 Deinze Emy Kabore (20) uit Astene mag op vrijdag 14 februari een thuismatch spelen, en optreden in het Leietheater in Deinze.

Cultuurcentrum Leietheater pakt dit weekend uit met romantisch programma, in het kader van valentijn. Op vrijdag 14 februari komt zangers Josephine haar debuutalbum voorstellen. Emy Kabore uit Astene staat in het voorprogramma. “Ik ben twee jaar geleden derde geworden in Humo’s Rock Rally en dan is de bal echt hard aan het rollen gegaan”, zegt Emy. “Ik heb al mogen optreden op de Gentse Feesten, in de Botanique in Brussel en de Roma in Gent. En vrijdag dus in het Leietheater in Deinze. Ik heb hier wel al eens in het jeugdhuis gespeeld, maar het is de eerste keer dat ik met mijn band in het nieuwe Leietheater mag spelen. Een thuismatch is altijd wel bijzonder. Er komen heel wat vrienden en familie kijken, en dat maakt het altijd extra spannend.”

Op zaterdag 15 februari staat dan het literair programma Saint-Amour op de affiche in Deinze. “We zijn een van de zeven steden in Vlaanderen die Saint-Amour mogen programmeren, en daar zijn we best trots op”, zegt schepen van Cultuur Rutger De Reu (CD&V). “Je kan zaterdag in het Leietheater genieten van twee uur liefdesverhalen en gedichten. Er komen grote namen op ons podium te staan. Onder andere Dimitri Verhulst, Ish Ait Hamou en Andy Fierens worden verwacht.”

Het concert van Emy en Josephine van vrijdag 14 februari start om 20 uur. Kaarten kosten 14 euro, of 7 euro voor wie jonger is dan 26 jaar. Tickets voor Saint-Amour op zaterdag 15 februari kosten 24 euro of 12 euro voor wie jonger is dan 26 jaar.

Info: www.leietheater.be.