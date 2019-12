Zaal Ter Wilgen brengt geld op voor het goede doel Ter Wilgen Fonds bouwt appartementsblok in Astene en huuropbrengst gaat naar sociale doelen Anthony Statius

27 december 2019

12u39 0 Deinze Ook na de sloop zal zaal Ter Wilgen iets betekenen voor de gemeenschap. Met de opbrengst van de verkoop van de feestzaal en het voetbalterrein in Petegem bouwde het Ter Wilgen Fonds een gloednieuw appartementsgebouw langs de N43 in Astene. “De huuropbrengst gaat naar sociale projecten in Deinze”, zegt voorzitter Jozef De Buck. Ondertussen blijven verenigingen welkom in zaal Ter Wilgen.

Zaal Ter Wilgen in de Poelstraat werd in 1969 gebouwd als ontmoetingsplaats en als uitvalsbasis voor het verenigingsleven in Petegem-aan-de-Leie. De feestzaal met het bijhorende voetbalterrein was een ankerplaats voor verschillende generaties en er werden vele fuiven, feesten, optredens, maar ook babyborrels en rouwmaaltijden georganiseerd. Met de bedoeling er een ringweg aan te leggen - de stadsboulevard tussen de N35 en de N43 - kocht de stad Deinze de zaal in 2017. Sindsdien staat de stad ook in voor de uitbating van de zaal. Maar de voormalige eigenaars van Ter Wilgen hebben ondertussen niet stilgezeten.

Voorzitter Jozef De Buck van het Ter Wilgen Fonds: “In dialoog met de stichters hebben we overlegd wat we met de opbrengst van de verkoop konden doen. We kozen er samen voor om het bedrag niet éénmalig aan goede doelen uit te geven, maar door een verankering van het kapitaal een verdere werking te verzekeren. Het was de uitdrukkelijke wens van de overlevende stichters dat het geld terug in een stuk vastgoed geïnvesteerd werd. We bouwden een energiearme meergezinswoning in de Emiel Clauslaan in Astene en startten met de huuropbrengsten een projectfonds. We zijn als huidige bestuurders trots dat we het werk van al die jaren nuttig verder kunnen zetten.”

Penningmeester Ethel Van hoe vult aan: “Residentie Ter Wilgen staat er ondertussen en de zes appartementen op het gelijkvloers en de eerste verdieping zijn verhuurd.Het dakappartement hebben we verkocht en dit staat nog te koop. Vanaf 1 januari 2020 start onze projectwerking. We zullen jaarlijks een projectoproep doen naar een specifieke doelgroep. Zoals de Zaal Ter Wilgen de draaischijf was voor Petegem en omgeving, zo willen wij ons ook tot elke Deinzenaar richten. Wij ondersteunen graag projecten met een voorbeeldfunctie en zo zoeken we naar projecten voor de meest kwetsbaren in de samenleving. In het jaar 2020 voorzien we hiervoor 10.000 euro en dit bedrag zal verdeeld worden onder verschillende weerhouden projecten ten dienste van senioren. Meer info vind je op www.terwilgenfonds.be.”

En zaal Ter Wilgen? “Die staat nog voor onbepaalde tijd ter beschikking van onze lokale verenigingen”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “De studie naar de ringweg loopt verder en er is nog geen definitieve datum voor de sloop vastgelegd.”