Zaakvoerders boekenwinkel verhuren leesappartement aan Franse kust: “Helemaal zen tussen de boeken” Anthony Statius

23 augustus 2020

09u59 0 Deinze Een vakantie op maat van boekenwurmen, het bestaat. Lies Scheerlinck (49) en Chris Verhecken (47), de zaakvoerders van de boekenwinkel/koffiebar Letters & Co op de Markt Deinze, verhuren sinds kort ‘Le Zen’, een leesappartement met zeezicht in het Franse Bray-Dunes. “Ook auteurs kunnen kwamen hier al inspiratie zoeken”, zegt Lies.

Lezen blijft een favoriet tijdverdrijf van heel wat Belgen, maar een veelgehoord excuus om niet te lezen, is dat men de tijd er niet voor vindt. Dit bracht Chris Verhecken en Lies Scheerlinck, sinds 2011 de zaakvoerders van de onafhankelijke boekenwinkel/koffiezaak Letters & Co op de Markt van Deinze, op een idee. Wie ongestoord de boeken - en achteraf misschien de zee - wil induiken, kan dit sinds kort in Le Zen.

“Van klanten en vrienden horen wij vaak dat een gejaagd leven hen verhindert om ongestoord een boek te kunnen lezen”, vertelt Lies. “Wie leest, komt tot rust, maar daarvoor heb je een rustige plek nodig. Enkele jaren geleden groeide het idee om zo’n plek te creëren. Die plek hebben we uiteindelijk gevonden in Bray-Dunes, een dorpje aan de Noord-Franse kust op zo’n 6 kilometer van De Panne, waar ik mijn hart heb verloren. Het is slechts een uurtje rijden van Deinze, maar je waant je er onmiddellijk op vakantie. Bray-Dunes heeft een brede dijk en een breed strand waar je prachtige wandelingen kan maken, iets wat ik geregeld doe met mijn hond Pippa tijdens vrije momenten. Op de dijk van Bray-Dunes staat een voormalig hotel Le Nautique uit de jaren 30 dat werd omgebouwd tot appartementen. Daar hebben wij in 2018 een appartement gekocht om ons droom waar te maken: een leesappartement met zeezicht.”

“We hebben het appartement volledig zelf gerenoveerd”, vervolgt Lies. “De grootste troef is het panoramisch zeezicht vanuit de woonruimte en de twee slaapkamers. De link met Letters & Co is nooit veraf en zo staat er een bibliotheek met ondertussen een 500-tal boeken, waarvan enkele exclusieve werken die niet meer in de handel verkrijgbaar zijn. Le Zen is meer dan een huurappartement, het is een project waar Chris en ik onze ziel hebben ingestoken en waar we zelf ook graag vertoeven. Voor vele gasten voelt een verblijf dan ook als thuiskomen. Bray-Dunes ademt ook een sfeer van vergane glorie en rust en dit leidt tot inspiratie en creatieve ideeën. Vandaar dat we deze plek ook aanbieden als literaire residentie voor schrijvers en kunstenaars. Ondertussen kregen we hier al enkele auteurs over de vloer.”

“Door de coronacrisis kiezen meer mensen voor een vakantie dichtbij huis en dus geraakt ons leesappartement de voorbije maanden vlot verhuurd. Le Zen is dus voor ons een welgekomen aanvulling op onze boekenwinkel in deze coronaperiode. Het appartement is geschikt voor 4 personen en het is vooral bedoeld voor volwassenen die rust zoeken. Er zijn gezelschapsspelletjes beschikbaar en je kan er naar hartenlust lezen. Wie zijn of haar boek niet uitkrijgt, kan een bladwijzer achterlaten, en later eens terugkomen”, besluit Lies.

Voor reservaties en prijsaanvragen kan je mailen naar lezenmetzeezicht@gmail.com. Meer info via www.lezenmetzeezicht.be.