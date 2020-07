Yentel vervolledigt viergeslacht Anthony Statius

13 juli 2020

17u49 2 Deinze In Deinze heeft de geboorte van Yentel De Meyer voor een nieuw viergeslacht gezorgd. Het meisje werd geboren op 26 april in het AZ Sint-Vincentius.

Els Peteryns (26) en Bjorn De Meyer (34) uit Deinze zijn sinds kort de trotse ouders van Yentel De Meyer. Het meisje zorgt samen met mama Els, grootmoeder Isabelle Malfait (56) en overgrootmoeder Paula De Tier (78) voor een viergeslacht in de familie. Ook broer Maxim (9) is blij met de komt van zijn zusje.

“Yentel woog 3,3 kilogram en mat 49 centimeter bij de geboorte”, zegt Els. “Een gezonde baby, dus. Bevallen in tijdens van corona viel goed mee. Enkel het verbod op bezoek na de bevalling en gedurende mijn verblijf in het ziekenhuis, vond ik moeilijk. De namiddagen duurden lang, want ik wou mijn kindje graag tonen aan iedereen. We konden wel videochatten, maar dat is toch niet hetzelfde. Mijn vriend mocht gelukkig wel op bezoek komen.”