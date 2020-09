Yarne en Nina zorgen voor dubbel viergeslacht Anthony Statius

06 september 2020

11u55 0 Deinze Nina Rooms zorgt voor een nieuw viergeslacht in Deinze. Samen met haar oudere broer Yarne (6) mogen we zelfs spreken van een dubbel viergeslacht.

Yarne zorgde zes jaar geleden voor een eerste viergeslacht in de familie. Vader Christof (39), grootvader Dirk (65) en overgrootvader Cesar (94) maken het mannelijke rijtje compleet. Met de geboorte van Nina zes weken geleden is er nu ook een vrouwelijk viergeslacht in de familie. Mama Kelly Geurs (36), grootmoeder Bea Van Kerrebroeck (63) en overgrootmoeder Suzanna Van Parys (88) vervolledigen het vrouwelijke rijtje.