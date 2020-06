Xperience Travel Lounge schenkt reisvouchers aan helden van de zorg Anthony Statius

15 juni 2020

16u38 0 Deinze Het reiskantoor Xperience Travel Lounge uit Deinze schenkt aan iedereen die in de zorgsector werkt een reisvoucher ter waarde van 50 euro.

Experience Travel Lounge, het reiskantoor van Olivier Van de Vijver, zit nooit om een stunt verlegen. Met de nieuwe actie wil men de zorgsector een hart onder de riem steken.

“Omdat we toch zien dat mensen snel vergeten worden en omdat we vinden dat de mensen van de zorg onze helden zijn, schenken wij hen elk een reisvoucher van 50 euro", zegt Olivier. “Zorgmedewerkers die bij ons een reis boeken, krijgen dus sowieso 50 euro korting. Als dat er 200.000 zijn, geven wij ter waarde van 10 miljoen euro aan reisvouchers weg. Het enige wat men moet doen is de persoonlijke gegevens invullen en de contactgegevens van de HR-verantwoordelijke.”

“Met deze geste willen wij de zorgmedewerkers bedanken om elke dag het beste van zichzelf te geven om deze crisis zo snel mogelijk een halt toe te roepen. Om er elke dag te staan en te werken in soms onmogelijke omstandigheden. Wij vinden dat zij nu wel even rust en ontspanning verdienen samen met het gezin of vrienden”, besluit Olivier.