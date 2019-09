Wouter wint eerste abonnement van CC Leietheater Anthony Statius

17 september 2019

21u36 2 Deinze Wouter De Schepper is de eerste Deinzenaar die een abonnement voor CC Leietheater in zijn bezit heeft. Hij kreeg dinsdagavond een pakket met vijf voorstellingen uit handen cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). Ondertussen zijn er al meer dan 24.000 losse tickets verkocht en sommige voorstellingen zijn al helemaal uitverkocht.

Twee jaar geleden werd de eerste steen van het Leietheater in Deinze gelegd en toen werd aan de inwoners gevraagd wat ze graag zouden zien op het programma van het toekomstige cultuurcentrum. Een van de deelnemers aan deze wedstrijd was Wouter De Schepper en hij werd als winnaar uitgeloot. Dinsdagavond kreeg hij een van de zes soorten abonnementen mee naar huis.

“Om het publiek wegwijs te maken in het volledige seizoensprogramma werden verschillende pakketten samengesteld op basis van zes verschillende types bezoekers”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu. “Deze pakketten bestaan uit vijf voorstellingen en wie er een koopt krijgt 25 procent korting op de totale prijs van die voorstellingen. Om dit systeem in de kijker te zetten hebben we het eerste pakket weggeschonken.”

“Ik heb voor het pakket ‘open geest’ gekozen met onder andere de voorstelling Anatomie van pijn van Lies Pauwels en een concert van Normann”, zegt Wouter De Schepper. “Ik heb ondertussen ook een pakket gekocht voor mijn vrouw, zodat we met ons tweetjes kunnen gaan kijken.”

In het eerste programma zitten 70 voorstellingen en ondertussen zijn er al meer dan 24.000 tickets verkocht, waarvan 10.400 voor de uitverkochte voorstelling Het gezin van Paemel, dat momenteel nog loopt. Enkele shows zoals die van Alex Agnew, INUK van Studio Orka en Crime and Punishment van Peter Aers zijn al uitverkocht. Tickets en pakketten kopen kan via de website www.leietheater.be, de Ticketmatic App en bij de dienst toerisme in dienstencentrum Leiespiegel.