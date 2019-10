Wouter en Clio geven outdoor living een boost met nieuwe conceptwinkel Anthony Statius

09 oktober 2019

11u08 0 Deinze Wouter De Gersem en Clio Heyerick van het Vinktse familiebedrijf Wood&Stone openen zaterdag een winkel voor outdoor living op de Markt in Deinze. Het koppel bouwt al jaren poolhouses, luxueuze tuinkamers en carports en in hun nieuwe zaak kunnen mensen allerlei spullen vinden om het leven buitenshuis nog leuker te maken.

Op de Markt van Deinze, in het vroegere pand van De Speelvogel en tot kort KBikes, opent dit weekend de zaak Wood&Stone: Boost your outdoor living. Onder de naam Wood&Stone - genoemd naar de twee materialen die het koppel het meest gebruikt - leveren Wouter en Clio sinds 2016 totaalprojecten voor in de tuin af zoals bijhuizen, poolhouses en luxueuze tuinkamers. Om de toegankelijkheid en zichtbaarheid te vergroten investeerde het koppel in een nieuwe uitvalsbasis in het hartje van de stad.

“In onze winkel kan je enkele van onze constructies bekijken en daarnaast bieden we ook een uitgebreid gamma aan spullen aan voor outdoor living”, vertelt Clio. “Zo vind je hier schommels, picknicktafels, tuinmeubilair, bloempotten, paraplu’s en leuke accessoires zoals handtassen, heuptasjes, draadloze koptelefoons en draagbare barbecues. Kortom, alles om het leven in de tuin of buitenshuis aangenamer te maken. Daarnaast vind je hier ook heel wat kwaliteitsvolle producten om je poolhouse of tuinhuis aan te kleden.”

Wouter en Clio nodigen iedereen uit om zaterdag een kijkje te komen nemen. De etalage werd versierd door de leerlingen van basisschool De Leieparel, er zal een jacuzzi staan en er worden kortingen en hapjes en drankjes gegeven. Wood&Stone is open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16.30 uur. ‘s Avonds kan je er terecht op afspraak.

Meer info via www.woodandstone.be.