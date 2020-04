Wonterrock afgelast door coronavirus Anthony Statius

05 april 2020

09u40 0 Deinze Het Feest-en Sportcomité TZALWEREWAZIJN Wontergem heeft beslist om de Meikermis 2020 af te gelasten. Ook het festival Wonterrock gaat niet door.

“Door de coronacrisis zien we ons genoodzaakt om ons jaarlijks dorpsfeest af te gelasten”, zegt Lieven Tack. “We hadden nochtans zoals opnieuw een prachtige driedaagse georganiseerd, en vooral met optredens van muziekgroepen uit de streek. De parochianen van de 17 deelgemeenten mogen blijven trainen voor de tweede Grote Prijs Lucien Buysse zodat de conditie in orde is in 2021. Niet getreurd, want op zaterdag 29 Augustus, dat is een week voor de officiële septemberkermis, geven we terug onze côte à l’os-avond.”