Wontergem steunt Spartathlon-loper Joris: twaalf uur rondjes lopen door het dorp Anthony Statius

13 augustus 2019

16u14 0 Deinze Het dorpje Wontergem is trots op haar topsporters. Eind september neemt Joris Beaumon deel aan de Spartathlon in Griekenland en om hem aan te moedigen organiseren zijn dorpsgenoten op zaterdag 17 augustus een benefietavond- en nacht. “Tussen 20 uur ‘s avonds en 8 uur ‘s morgens zal Joris rondjes lopen door ons dorp en iedereen kan hem komen aanmoedigen”, zegt medeorganisator Lieven Tack.

Zoals u eerder kon lezen in deze krant neemt Joris Beaumon (44) uit de Dentergemstraat in Wontergem eind september deel aan de Spartathlon in Griekenland, met zijn 246 kilometer de bekendste en hardste ultraloop ter wereld. Dit is enkele van zijn dorpsgenoten ter ore gekomen en zij willen de sportman een hart onder de riem steken. Lieven Tack en Dirk Vermeirsch van het Comité Lucien Buysse, onder andere bekend van het lokale Buysse Bier, organiseren dit weekend een benefietevenement.

“Wij zijn trots op ‘de rots’ Lucien Buysse, de wielrenner die in 1926 de Tour de France won, maar we zijn ook fier op onze ultraloper Joris Beaumon”, zegt Lieven Tack. “Joris loopt de Spartathlon ten voordele van het Back On Track-fonds van de Deinse tienkamper Thomas Van der Plaetsen en wij willen hem daar bij helpen. Iedereen is op zaterdag 17 augustus vanaf 19 uur welkom in de parochiezaal Terdonck voor een Hapje Tapje. Joris vertrekt om 20 uur voor een training van twaalf uur. Hij zal rondjes van ongeveer zes kilometer lopen door het dorp en dit aan een tempo van 10 à 12 kilometer per uur. Iedere keer hij over de speelplaats loopt, zullen we hem aanmoedigen, zodat hij zeker de ochtend haalt. Een training met wisselende temperaturen, ‘s nachts lopen, de zon zien opkomen en toch nog doorlopen, is een belangrijke training ter voorbereiding van de Spartathlon. De finish is voorzien rond 8 uur aan zaal Terdonck. Joris doet zijn best om onze gemeente terug op de kaart te zetten, net zoals onze rots Lucien Buysse ooit deed.”