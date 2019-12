WND organiseert Warmste Wandeling voor kankeronderzoek Anthony Statius

20 december 2019

12u42 0 Deinze Wandelclub Natuurvrienden Deinze organiseert komend weekend de Warmste Wandeling. Iedereen kan zaterdag of zondag meestappen en de opbrengst gaat naar het Gentse kankeronderzoeksinstituut CRIG.

De Warmste Wandeling van Wandelclub Natuurvrienden Deinze wordt opgesplitst in twee etappes. Op zaterdag 21 december is er een wandeling van het UZ Gent naar sportcomplex Palaestra in Deinze, goed voor een afstand van 20 kilometer. Voor de leden van WND is er om 8 uur een gratis autobus voorzien van Palaestra naar het UZ Gent. Starten kan tussen 8 en 10 uur en er zijn twee haltes voorzien. Aan Palaestra is er een kleine wintermarkt voorzien. Op zondag 22 december wordt er gewandeld van Palaestra naar het Nelson Mandelaplein in Kortrijk, goed voor een afstand van 30 kilometer. Vrij starten kan tussen 8 en 9 uur en er zijn drie haltes voorzien.

Sneller en beter onderzoek

De opbrengst gaat naar het Cancer Research Institute Ghent of CRIG. Dit instituut brengt onder leiding van de Zultse professor Jo Vandesompele meer dan 400 kankeronderzoekers van de verschillende faculteiten en diensten van universiteit Gent en UZ Gent samen, zodat er sneller en beter onderzoek kan gedaan worden. Eind vorig jaar werd de vzw CRIG-fonds opgericht ter ondersteuning van het Gents kankeronderzoek aan het CRIG, zodat ze dit jaar voor de eerste keer kunnen deelnemen aan de Warmste Week.

Deelnemen aan de wandeling kost 5 euro per etappe.