WND organiseert 38ste wandelmeedag Anthony Statius

11 november 2019

10u55 0 Deinze De Wandelclub Natuurvrienden Deinze organiseert op zaterdag 16 november voor de 38ste keer een wandelmeedag. Deze start aan het VTI van Deinze.

De afstanden van het parcours van de wandelmeedag bedragen 6, 10, 15 of 20 kilometer. De wandeling gaat in de richting van Astene en de deelnemers passeren langs de Leie, Astene-Sas, Astenedreef en het stadsbos. Er kan gestart worden vanaf 6.30 tot 15 uur en de eindcontrole sluit om 17 uur. Er zijn verse pannenkoeken te verkrijgen in de startzaal.

Leden betalen 1,5 euro en niet-leden betalen 2 euro.