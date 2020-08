WND op wandel door Kruisem Anthony Statius

11 augustus 2020

15u50 0 Deinze De Wandelclub Natuurvrienden Deinze organiseert nog tot en met zaterdag 15 augustus een coronawandeling in Kruisem.

De wandelroute start in Kruisem aan de zaal De Zandvlooi in Kruisem. Deze wandeling kan iedereen op zijn of haar eigen gekozen tijdstip en tempo maken. De route werd bewegwijzerd met de gekende clubpijlen en loopt langs Lozer en Kruisem via 2 lussen van 7 kilometer.

Het plannetje met het parcours kan je vinden via de website www.wnd140.be. Daarop staan alle details zoals de exacte afstand, de stijging en de moeilijkheidsgraad. Daarnaast kan je ook voor deze tocht een QR-code terugvinden. Via de smartphone kan je deze code inlezen kan je het parcours volgen. Een plan met het parcours kan je eveneens terugvinden op de startplaats.