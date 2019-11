Witte lintjes tegen seksueel geweld Anthony Statius

08 november 2019

08u13 0 Deinze Vrouw & Maatschappij – CD&V politica wil meer aandacht voor de strijd tegen seksueel geweld. Om de actie kracht bij te zetten vatten schepen Trees Van Hove (CD&V) en enkele vrijwilligers vrijdagochtend post aan het station van Deinze om witte lintjes uit te delen aan de pendelaars.

“Wie een wit lintje draagt, toont daarmee zijn of haar steun aan de gezamenlijke strijd tegen seksueel geweld”, zegt de schepen. “De pendelaars ontvingen ook een flyer met meer informatie. Dit jaar zetten we met onze actie de zorgcentra na seksueel geweld in de kijker. Met deze actie vragen we een structurele financiering van de bestaande drie zorgcentra zodat hun voortbestaan verzekerd is. Daarnaast moet er een verdere uitrol van de zorgcentra over het ganse grondgebied komen zodat iedereen op maximaal één uur rijden toegang heeft tot een zorgcentrum na seksueel geweld. DNA-stalen moeten langer dan een jaar bewaard kunnen worden en er moet in de gebieden waar er voorlopig geen zorgcentrum is, een uniforme checklist voor de opvang van slachtoffers van seksueel geweld komen.”