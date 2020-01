Wissel in Deinze: Bart Vermaercke vervangt Sabine Vermeulen als fractieleider N-VA Anthony Statius

26 januari 2020

11u35 2 Deinze N-VA Deinze heeft een nieuwe fractieleider in de gemeenteraad. Bart Vermaercke (56) neemt het leiderschap over van Sabine Vermeulen, die deze taak twaalf jaar op zich nam.

Sabine Vermeulen zet een stap opzij als fractieleider van de Deinse N-VA-ploeg. Ze geeft de fakkel door aan Bart Vermaercke, die naast gemeenteraadslid in Deinze ook zetelt in de Oost-Vlaamse provincieraad. Bart is zelfstandig ondernemer en is onder andere bekend als gewezen voorzitter van de Scouts en Gidsen van Deinze, medeoprichter van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, gewezen voorzitter van Unizo Deinze en van Unizo Oost-Vlaanderen.

“Samen met de mandatarissen van N-VA vormen we een sterk team,” zegt Bart Vermaercke van N-VA Deinze. “Op een gezonde manier oppositie voeren met kennis van zaken en een positieve ingesteldheid ten voordele van Deinze en haar inwoners, dat zal mijn motto zijn voor de komende jaren.” Voor alle duidelijkheid: Sabine Vermeulen blijft actief als gemeenteraadslid. “Na twaalf jaar de spits geweest te zijn van N-VA Deinze is het tijd voor een nieuw gezicht. Bart heeft het organisatietalent en de goesting om de fractie te leiden. Ik blijf mijn ervaring en politiek inzicht ten dienste stellen van Bart en het ganse N-VA team.”