Winterzwemmers krijgen trofee voor beste recreatiesportteam Anthony Statius

09 maart 2020

10u52 0 Deinze De Winterzwemmers van Vosselare Put hebben op het Sportreferendum van Deinze gewonnen in de categorie Recreatiesport. Zondagochtend kregen de ijsberen hun trofee tijdens de wekelijkse zwempartij.

De Winterzwemmers van Vosselare Put is een afdeling van de vzw De Vrienden van Vosselare Put. De vereniging geeft iedereen de mogelijkheid om in evenwicht met de natuur in de winter in degelijke omstandigheden te zwemmen in het openluchtzwemdomein aan de Leiemeander aan de Kleine Pontstraat in Astene.

Zondagochtend kregen de leden een trofee en cadeaubonnen uit handen van schepen Trees Van Hove (CD&V), zelf een fervent winterzwemmer. “De Winterzwemmers van Vosselare Put zijn zeer trots om deze beker te mogen ontvangen”, klinkt het bij het bestuur. “We willen alle leden, sponsors en sympathisanten, die onze club een warm hart toedragen, bedanken.