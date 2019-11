Winterbarbecue ten voordele van Harmonieorkest Deinze Anthony Statius

15 november 2019

08u31 0 Deinze Het Harmonieorkest van Deinze organiseert op zondag 24 november een winterbarbecue in de school Leiepoort campus Sint-Hedrik. De opbrengst gaat volledig naar het orkest.

“Met de opbrengst van onze jaarlijkse winterbarbecue kunnen wij onze kas spijzen voor de aankoop van onder andere partituren en slagwerkinstrumenten”, zegt Mieke Roelens. “Iedereen die onze vereniging genegen is, is welkom om op zondag 24 november mee te eten. Er is een ruim aanbod van verschillende stukken vlees en vis en daarnaast is er een vegetarisch aanbod met vier verschillende lekkernijen. Alles is vergezeld van verse warme groenten, sauzen en aardappelen.”

De winterbarbecue vindt plaats in de Magrittezaal in Leiepoort campus Sint-Hendrik inde Guido Gezellelaan. Inschrijven kan tot en met donderdag 21 november via de website www.harmonieorkestdeinze.be, 09/386.76.08 of via de muzikanten.