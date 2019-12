Winnaars fotozoektocht ontvangen prijs Anthony Statius

11 december 2019

15u10 1 Deinze De winnaars van de jaarlijkse fotowandelzoektocht in Deinze hebben maandagavond hun prijs gekregen. De eerste prijs ging naar Pascale Kielemoes uit Merelbeke.

De dienst Toerisme stippelde samen met met vrijwilliger en Deinzenaar Alfred Bauwens voor de derde keer een zomerse wandelzoektocht uit. Deze keer werd het een fotowandelzoektocht van vijf kilometer in het centrum van de stad. De deelnameformulieren konden afgehaald worden tot eind september en de dienst Toerisme ontving 371 antwoordformulieren. Slechts twee deelnemers losten alle 28 vragen correct op, behalve de schiftingsvraag.

Opvallend is dat 36 procent afkomstig is uit Deinze. De hoofdwinnares is Pascale Kielemoest uit Merelbeke en zij kreeg een cadeaubon voor het huren van een sloep voor tien personen gedurende 4 uur bij de firma Booot. In 2020 organiseert de dienst Toerisme opnieuw een wandelzoektocht. Initiatiefnemer Alfred Bauwens heeft al ideetjes die hij volgend jaar verder zal uitwerken.