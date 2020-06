Windsurfing Deinze pakt afvalprobleem aan surfput aan: “Zwemmen altijd verboden en enkel leden welkom op de ligweide” Anthony Statius

11 juni 2020

09u19 0 Deinze Het geduld van Windsurfing Deinze is op. Ieder jaar brengt de zomer ongewenste gasten mee die hun afval laten rondslingeren aan de oevers van de surfput Florizoone. Vanaf zaterdag 13 juni neemt de club bijkomende maatregelen. “Zwemmen of pootjebaden wordt niet meer gedoogd en het strandje ter hoogte van de oprit werd afgesloten. Iedereen blijft wel meer dan welkom op ons terras”, zegt voorzitter Luc De Cooman.

In 2017 kon u al in deze krant lezen over het afvalprobleem aan de surfput Florizoone in deelgemeente Petegem. Ondanks het manshoge waarschuwingsbord met regels, blijft het mooie stukje natuur ook een favoriete pleisterplaats voor individuen die nog nooit van een vuilnisbak hebben gehoord. De maat is vol en voorzitter Luc De Cooman ziet zich genoodzaakt om het gedoogbeleid te laten varen.

“We blijven nog steeds onze containers vullen met blikken, flessen, kroonkurken en andere rommel”, zucht Luc. “Keer op keer moeten we hier mensen over aanspreken en ondanks het zwemverbod blijven we mensen uit het water vissen. Bezoekers en leden met een hart voor onze club hebben zich aangeboden om af en toe een ophaalronde te doen. Iets wat we ten zeerste appreciëren, maar dit mag niet de regel worden, want het lost het probleem niet op. Windsurfing Deinze moet voor iedereen een leuke en veilige plaats blijven. De vele vrijwilligers die de club en het domein beheren, investeren al meerdere jaren belangeloos vrije tijd en moeite in de club en het is jammer dat er veel van die tijd gaat naar oeverloze discussies met bezoekers die zich niet aan de regels houden.”

“We hebben altijd - in tegenstelling tot vele andere surfclubs - een open beleid gevoerd, maar er wordt duidelijk misbruik van gemaakt”, vervolgt Luc. “In combinatie met de veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus voeren we vanaf zaterdag 13 juni enkele drastische maatregelen in. Zwemmen en pootjebaden is nooit toegestaan en het is verboden om eigen drank en eten mee te brengen op de site. Clubleden én niet-leden die iets wil drinken of eten, zijn meer dan welkom op ons terras. De ligweide aan het clubhuis en het skimpool zijn enkel nog toegankelijk voor leden, personen die surf- en supmateriaal van de club huren of cursisten en deelnemers aan zomerkampen. Het grasveld en het strandje ter hoogte van de oprit worden verboden terrein. Ondertussen werd er al een afsluiting geplaatst. Tenslotte worden honden niet meer toegestaan op het domein, tenzij het baasje lid of beachmember is. Voor wie het nog niet zou weten: Windsurfing Deinze bevindt zich op privédomein en we hebben dan ook het recht om deze regels op te leggen. Er komt zo snel mogelijk bijkomende signalisatie en we vragen ook aan de politie dat er strenger wordt opgetreden tegen overtreders. Die riskeren een GAS-boete.”

Meer info via www.windsurfingdeinze.be.