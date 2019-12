Wind wakkert smeulend puin weer aan, straat opnieuw afgezet Wouter Spillebeen en Anthony Statius

08 december 2019

16u15 0 Deinze De Guido Gezellelaan in Deinze is deze namiddag opnieuw afgezet door de brandweer omdat de brand die vrijdagavond drie woningen beschadigde opnieuw begon op te flakkeren. De hinder zal tot rond 18 uur duren.

Zondagochtend waaide het vrij hard, waardoor het puin weer begon te smeulen. “Er was sprake van wat nieuwe rookontwikkeling, dus het vuur is niet meer helemaal opgeflakkerd", zegt de brandweer. Die ging wel weer ter plaatse om de smeulende resten opnieuw te blussen. “We hebben een kraan laten aanrukken om het puin te ruimen, want het is moeilijk om bij de brandhaard te raken.” Het dak van de woning waar de brand ontstond wordt ook voor een stuk verwijderd zodat de ploegen bij het smeulende puin kunnen. De straat is ondertussen afgezet. Dat blijft vermoedelijk nog zo tot rond 18 uur.