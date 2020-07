Wim fleurt nieuwe fietstunnel op met zonnebloemen Anthony Statius

22 juli 2020

12u16 0 Deinze Graag meer kleur in je straat? Dan plant je toch gewoon zelf wat bloemen. W im Bracke (51) uit de Tonnestraat in Petegem (Deinze) zaaide enkele zonnebloemen in aan de nieuwe fietstunnel onder de spoorweg en sinds enkele dagen beginnen ze een voor een te bloeien.

In het voorjaar verving Infrabel de spooroverweg in de Tonnestraat in Petegem door een fietstunnel. Om de inritten van de tunnel wat op te fleuren, zaaide buurtbewoner Wim Bracke de randen naast het fietspad in met bloemen.

“Rond Pasen heeft men er gras gezaaid en om te vermijden dat er enkel een saai gazon kwam, heb ik langs beide kanten van de spoorweg weidebloemen ingezaaid”, zegt Wim. “Daarnaast heb ik ook een hele reeks zonnebloemen geplant en deze beginnen nu te bloeien. De bloemen trekken vlinders en bijen aan en eens de zonnebloemen uitgebloeid zijn, kunnen de zaden interessant zijn voor de vogels. Ik heb er heel wat tijd ingestoken, want tijdens de droge periodes moesten alle bloemen voldoende water krijgen. Gelukkig kon door het coronavirus vaak telewerken en was ik dus vaker thuis om de bloemenpracht te onderhouden. De zonnebloemen zullen zeker nog tot eind augustus te zien zijn.”