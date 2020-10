Willy Planckaert is peter van Levensloop Deinze 2021: “Er zal 24 uur lang gevierd, herinnerd en gestreden worden” Anthony Statius

10 oktober 2020

19u09 2 Deinze Wielerheld Willy Planckaert is peter van Levensloop Deinze, dat volgend jaar op zaterdag 9 en zondag 10 oktober voor de eerste keer zal plaatsvinden aan sportcomplex Palaestra. Zaterdagmiddag kwam Willy de vrijwilligers van Levensloop Deinze een hart onder de riem steken tijdens het startmoment.

Op vrijdag 2 oktober fietste Deinzenaar Carlos De Walsche samen met zanger Helmut Lotti en enkele andere fietsers een rit van de Tour of Hope van de Stichting tegen Kanker. Deze Tour of Hope rijdt tot 24 oktober langs steden en gemeenten die een Levensloop organiseren. In Deinze zou op 24 oktober voor het eerst zo’n actie plaatsgevonden hebben, maar door het coronavirus werd het evenement uitgesteld naar volgend jaar.

Zaterdagmiddag gaven Carlos De Walsche, voorzitter van het comité Levensloop Deinze, en zijn team het officiële startschot voor de campagne. Met een groep enthousiastelingen werd een gesponsorde fietstocht door de deelgemeenten van Deinze gereden en aan sportcomplex Palaestra in Petegem werd de nieuwe datum voorgesteld. “De eerste Levensloop in Deinze start volgend jaar op zaterdag 9 oktober om 15 uur en eindigt op zondag 10 oktober om 15 uur”, zegt Carlos. “Dit feestelijke evenement voor alle leeftijden draait helemaal rond solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. Teams lossen elkaar 24 uur lang af tijdens een laagdrempelige wandel- of loopestafette rond een parcours. Hiervoor laten ze zich sponsoren. Deze 24 uren symboliseren het voortdurend gevecht van patiënten en hun naasten tegen de ziekte. Iedereen kan deelnemen, van een vriendengroep tot een sportclub, en op het aantal leden per groep staat geen limiet.”

De organisatie ligt in handen van vrijwilligers en zij worden begeleid door Johan Dewitte, Levensloop-coördinator van de Stichting tegen Kanker. Geen actie zonder meter en peter en dus werd er gezocht naar bekende inwoners om het gezicht van Levensloop Deinze te worden. Een meter werd nog niet gevonden, maar in de bekende ex-wielrenner Willy Planckaert werd wel al een geschikte peter gevonden. “Ik heb niet lang moeten twijfelen toen Carlos mij vroeg om het peterschap op mij te nemen”, zegt Willy. “Of ik zelf zal deelnemen? Dat weet ik nog niet. Ik fiets wel nog regelmatig, minstens 80 kilometer in de week, en probeer mijn conditie op peil te houden, maar ik ben ook niet meer van de jongste. We zullen volgend jaar wel zien.”

Deelnemen aan Levensloop Deinze kost 10 euro per deelnemer en binnenkort kan je je inschrijven via www.levensloop.be/deinze. Wie het evenement wil steunen kan contact opnemen via deinze@levensloop.be.