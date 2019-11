Wilgen in Vondelmeersen krijgen knotbeurt en iedereen kan helpen Anthony Statius

20 november 2019

08u37 0 Deinze De wilgen aan de Vondelmeersen krijgen zaterdag een knotbeurt. Natuurpunt Tussen Leie & Schelde nodigt iedereen uit om te komen helpen.

Tijdens de Dag van de Natuur steken vrijwilligers in heel Vlaanderen de handen uit de mouwen in diverse natuurgebieden. In de Vondelmeersen in Deinze zullen de wilgen een knotbeurt krijgen en iedereen kan hierbij helpen.

“Wanneer een knotwilg niet regelmatig geknot worden, kreunt de boom onder het gewicht van de zware takken”, legt Hannes Buyle van Natuurpunt uit. “Bij een storm kunnen deze takken losbreken, waardoor de boom vaak onherstelbaar beschadigd raakt. Vandaar dat het werk van de vrijwilligers van levensbelang is. Als nestplaats voor steenuilen hebben knotwilgen een belangrijke waarde voor het leven op de meersen. Bovendien schuwt de wilg geen natte voeten, waardoor hij een perfecte boom is in een meersengebied. En dat een rij knotwilgen in een open landschap een esthetische waarde heeft, staat als een paal boven water.”

“We starten om 9 uur, maar wie wil kan ook om 13 uur of op een ander moment aansluiten. Het eigenlijke knotwerk zal reeds gebeurd zijn, maar er zullen vele handen nodig zijn om de takken te verzamelen. Het brandhout wordt op het eind van de dag verdeeld onder de helpers. Met het sprokkelhout wordt een takkenwal aangelegd. Afspraak aan de boerderij in de Warandestraat, op de hoek van de Goedstraat.”