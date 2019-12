Wijkcommissariaat Nevele verhuist naar Cyriel Buyssestraat Cedric Matthys

03 december 2019

15u20 0 Deinze Wie aangifte wil doen, kan voorlopig niet terecht in het wijkcommissariaat van Nevele. De politie is volop bezig met de verhuis naar de Cyriel Buyssestraat 17 in Nevele.

Op 2 januari open het wijkcommissariaat op de nieuwe locatie. In tussentijd kan iedereen terecht, na afspraak, in het commissariaat van Deinze. De wijkinspecteurs zijn telefonisch bereikbaar via het nummer 09 244 24 00 of via het e-mailadres pz.deinzezultelievegem.wijk.deinze@police.belgium.eu .