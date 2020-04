Wijk Vijfbunders steekt de kerstverlichting aan: “Een lichtpuntje in deze donkere coronaperiode” Anthony Statius

20 april 2020

12u48 0 Deinze Kerstlichtjes in april, waarom niet? Om de donkere coronacrisis wat te verlichten, organiseren de buren van de wijk Vijfbunders in Petegem-aan-de-Leie (Deinze) een originele actie. “Om te laten weten dat niemand er alleen voor staat, steken we onze lichten aan”, zegt voorzitter van het wijkbestuur Pascal Dhondt.

Wie ‘s nachts langs de woonwijk Vijfbunders aan sportcomplex Palaestra in Deinze passeert, zit hier en daar kerstlichtjes hangen in de bomen en struiken. Geen onbedwingbare hunker naar Kerstmis, maar wel een hartverwarmende actie van enkele buren.

“Aangezien er door de coronamaatregelen geen evenementen mogen doorgaan, waren we op zoek naar een actie om de mensen een hart onder de riem te steken”, zegt Pascal Dhondt. “Sommige mensen zijn alleen, bang of onzeker en weten ze in deze moeilijke periode niet meer hoe het verder moet. Het probleem is dat je het meestal niet ziet of weet. Om deze mensen te laten weten dat ze niet alleen staan in deze donkere tijden hadden we het idee om licht te brengen langs de straten. We lanceerden hiervoor een oproep naar onze buurt om zoveel mogelijk kerstlichtjes buiten te hangen. Dit maakt de avondwandelingen alvast een stuk aangenamer. Hopelijk volgen veel mensen dit initiatief om zo van Deinze een warme stad te maken.”