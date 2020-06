Wierookstraat een dag afgesloten door werken Anthony Statius

15 juni 2020

De Wierookstraat in Zeveren (Deinze) wordt op dinsdag 16 juni afgesloten voor al het verkeer. In de straat worden die dag portieken geplaatst. Er wordt een omleiding voorzien via de Heerdweg en Schave. De werken zullen maar een dag duren.