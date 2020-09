Wierookstraat afgesloten op 17 september Anthony Statius

11 september 2020

11u27 0 Deinze De Wierookstraat in Deinze wordt op donderdag 17 september tijdelijk afgesloten.

De Wierookstraat tussen de deelgemeenten Meigem en Zeveren wordt op donderdag 17 september afgesloten. In de straat worden een aantal portieken gedemonteerd en deze werken zullen enkele uren in beslag nemen. De omleiding loopt via Schave en Heerdweg.