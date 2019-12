Werkstraffen voor pak rammel aan dronken caféganger Wouter Spillebeen

15u06 0 Deinze Voor een vechtpartij in en voor danscafé Black Box 66 aan het Statieplein in Deinze moeten twee twintigers een werkstraf van vijftig uur uitvoeren. Twee andere beklaagden kregen de opschorting van straf. Ze sloegen een dronken caféganger in elkaar die volgens hen verschillende dansers lastigviel.

In januari 2018 liep het uit de hand in het danscafé. Het slachtoffer zou zich verbaal agressief gedragen hebben tegenover verschillende gasten in het café. “Dan heeft mijn cliënt hem een duw gegeven en ze zijn beiden op de grond gevallen. Volgens de uitbater waren er dan nog geen klappen gevallen. Na nog een ander incident werd het slachtoffer uit het café gezet. De beklaagde die de duw gaf, kreeg de opschorting van straf.

Vlakke hand

Buiten ging het van kwaad naar erger. Het dronken slachtoffer botste tegen een van de andere beklaagden, die zich omdraaide en meteen een klap uitdeelde. Twee van zijn vrienden mengden zich dan in de strijd en duwden het slachtoffer tegen de muur. Ook daar werden nog verschillende klappen uitgedeeld. Dat werd vastgelegd op bewakingscamera’s.

De eerste die een klap uitdeelde, stond al onder voorwaarden na een eerdere veroordeling. Hij kreeg een werkstraf van 50 uur. De jongeman die het slachtoffer tegen de muur duwde, kreeg ook een werkstraf van 50 uur. Een vierde beklaagde die toegaf dat hij met de vlakke had een slag uitdeelde, krijgt ook de gunst van de opschorting.