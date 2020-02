Werken rondweg Hansbeke: Vaartstraat en Voordestraat tijdelijk afgesloten Anthony Statius

19 februari 2020

10u48 0 Deinze Om de nieuwe rondweg in Hansbeke aan te sluiten op de Vaartstraat en de Voordestraat worden deze straten volledig afgesloten van maandag 24 februari tot en met vrijdag 10 april.

De werken aan de rondweg in Hansbeke vorderen goed. Op maandag 24 februari gaat een nieuwe fase van de werken van start. De Vaartstraat en de Voordestraat worden de komende weken aangesloten op de nieuwe weg. Hiervoor worden deze straten tijdelijk afgesloten voor alle verkeer.

Het benzinestation GULF en de bijhorende garage in de Vaartstraat 4 blijven tijdens de werken bereikbaar via een tijdelijke werfweg, behalve tijdens de asfalteringswerken. Bij gunstige weersomstandigheden gebeuren deze asfalteringswerken van 6 tot en met 10 april. Het restaurant ‘t Oud Gemeentehuis op de hoek van de Vaartstraat en de Voordestraat is bereikbaar via een tijdelijk voetpad en parkeren kan in Hansbekedorp. Inwoners van de Voordestraat en Vaartstraat binnen de werfzone parkeren zich best in ook Hansbekedorp.

Tijdens deze werken gelden enkele wegomleggingen. De Voordestraat wordt een doodlopende straat en is alleen bereikbaar via Merendreestraat, Paardenweg en Korte Dosweg. Er zijn geen voertuigen toegelaten in Meelveld en Lokestraat, behalve landbouwverkeer. Fietsers kunnen Hansbekedorp bereiken via de Voordestraat, de Doornbosstraat en de Begijnhoflaan.

Wie van Hansbeke naar Zomergem rijdt, gaat via de Merendreestraat, Hansbekestraat, Diepestraat en Veldestraat. Wie van Hansbeke naar Bellem-Zomergem rijdt, doet dit via Grote Merestraat, Reibroekstraat, Kippendonkstraat en Weitingstraat. Het verkeer van Zomergem-Bellem naar Hansbeke rijdt via Warandestraat, Weitingstraat, Cromekestraat, Karmenhoekstraat en Boerestraat.