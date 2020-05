Werken Krekelstraat starten ter hoogte van Kerselaarslaan Anthony Statius

01 mei 2020

10u28 0 Deinze De langverwachte werken in de Krekelstraat in Deinze gaan van start op maandag 4 mei. In een eerste fase start de aannemer aan de Kerselaarslaan.

Na het weekend starten de rioleringswerken in de Krekelstraat, in een deel van de Achtmeersstraat en de zijweg ‘Zevenkoten’. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd voor afvalwater en regenwater, zodat het afvalwater niet meer geloosd moet worden in de Petegemsebeek.

De aannemer start aan de Kerselaarslaan en werkt zo verder in de richting van Patrijspark. Een tweede ploeg begint enkele dagen later met de aanleg van de riolering vanaf de Kerselaarslaan in de richting van Astene. Hiervoor wordt de weg tussen Patrijspark en Krekelstraat ter hoogte van huisnummer 120 volledig opgebroken. Dit zal in fases gebeuren. Alle doorgaand verkeer wordt verboden in de werfzone. De woningen in de werfzone zijn te voet en met de fiets steeds bereikbaar, met de wagen echter alleen buiten de werkuren. Patrijspark blijft in deze fase steeds bereikbaar komende van de Gaversesteenweg.

De werken zullen vermoedelijk duren tot juli 2021.

