Werken in Voordestraat Anthony Statius

03 november 2019

De Voordestraat in Hansebeke wordt vanaf maandag 4 november afgesloten voor alle verkeer.

Van maandag 4 november tot dinsdag 26 november is de Voordestraat in Hansbeke tussen huisnummers 1 en 4 afgesloten voor het verkeer in het kader van werkzaamheden door Fluvius. Er wordt een omleiding voorzien via de Doornbosstraat, de Begijnhoflaan, Hansbekedorp en omgekeerd.