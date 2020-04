Werken in Vaart- en Voordestraat terug opgestart Anthony Statius

11 april 2020

14u17 0 Deinze De werken aan de Vaart- en Voordestraat in Hansbeke werden terug opgestart nadat ze op 30 maart werden stopgezet ten gevolge van de coronamaatregelen. De werken zullen duren tot eind mei.

De werken in de Vaartstraat en de Voordestraat zouden normaal gezien tot 10 april duren, maar de uitvoeringstermijn werd verlengd tot eind mei.

Het benzinestation GULF en bijhorende garage in de Vaartstraat 4 blijven bereikbaar via een tijdelijke werfweg, behalve tijdens de asfalteringswerken. Dan zal er geen toegang zijn. Het restaurant ’t Oud Gemeentehuis op de hoek van de Vaartstraat en de Voordestraat is bereikbaar via een tijdelijk voetpad. Wagens kunnen parkeren in Hansbekedorp. Inwoners van de Voordestraat en Vaartstraat binnen de werfzone parkeren zich best in Hansbekedorp.

Er gelden wegomleggingen zolang de Vaartstraat en Voordestraat afgesloten zijn.