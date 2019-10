Werken in Krekelstraat starten dinsdag Anthony Statius

07 oktober 2019

14u19 4 Deinze De langverwachte heraanleg van de Krekelstraat start op dinsdag 8 oktober. Het gaat om voorbereidende nutswerken en die zullen beperkte hinder met zich meebrengen.

Vanaf dinsdag 8 oktober starten de nutsmaatschappijen met de aanleg van nieuwe leidingen in de Krekelstraat. Deze werken duren ongeveer tot 19 november en ze veroorzaken slechts beperkte hinder. De doorgang van voertuigen blijft steeds gegarandeerd. Daarna moeten de nieuwe leidingen getest worden en de waterleiding moet volledig worden uitgespoeld. Tenslotte volgt de aansluiting van de woningen op de nieuwe leidingen en dat zal duren tot ongeveer maart 2020. Het stadsbestuur zal een infovergadering organiseren waarop de aannemer van de wegen- en rioleringswerken de planning van de werken nader zal toelichten.

Deze nutswerken vormen de voorbereiding op de heraanleg van de Krekelstraat. Deze wordt momenteel gezien als ‘de slechtste straat van groot-Deinze’. De buurtbewoners ijveren al lang voor een heraanleg want die is broodnodig: er is geen fietspad en het wegdek is in zeer slechte staat. “De aanbesteding is lopende en zodra het er aannemer gekozen is, zullen de plannen van de heraanleg samen met de buurtbewoners besproken worden”, zegt schepen Bart Van Thuyne (CD&V). “De Krekelstraat krijgt een gloednieuw wegdek en veilige fietspaden aan beide kanten van de weg. Om het verkeer af te remmen komt er op ieder kruispunt een verkeersplateau. Zo komen er verkeersplateaus ter hoogte van Ten Rodelaan, Poelstraat, Lentelaan, Patrijspark, Achtmeersstraat, Kerselaarslaan en Gampelaeredreef. Het verkeer zal ook afgeremd worden door asverschuivingen en wegversmallingen. Het stuk dat vernieuwd wordt, loopt van Eurotuin tot voorbij de Gampelaeredreef. Het ganse project zal ongeveer anderhalf jaar duren.”