Werken fietsersbrug over Volhardingslaan lopen jaar vertraging op Anthony Statius

17 augustus 2020

14u32 0 Deinze De toekomstige fietsersbrug over de Volhardingslaan (N35) in Deinze is nog niet voor morgen. Er kwam maar 1 offerte binnen en die was niet marktconform, waardoor er een nieuwe gunningsprocedure moet opgestart worden. “De werken lopen minstens een jaar vertraging op”, zegt gemeenteraadslid en Oost-Vlaams provincieraadslid Bart Vermaercke (N-VA).

De opening van de fietsersbrug over de Volhardingslaan in Deinze was normaal gezien voor eind 2020. De toekomstige brug over de gewestweg maakt deel uit van de fietssnelweg F7 tussen Gent en Kortrijk, een traject van 41,5 kilometer, waarvan 27,2 kilometer op Oost-Vlaams grondgebied ligt. De Oost-Vlaamse provincieraad gaf in oktober vorig jaar groen licht voor het project, maar de start van de werken is nog niet voor meteen. Dit laat Deins gemeenteraadslid Bart Vermaercke weten, die navraag deed bij de Oost-Vlaamse deputatie.

“De uitvoeringstermijn kent vertraging”, aldus Vermaercke. “De oorzaak ligt bij de moeizame gunningsprocedure. Na publicatie van het aanbestedingsdossier werd er slechts 1 offerte ingediend. De reden hiervoor bleek een hoge werkdruk te zijn op het moment van de aanbesteding samen met de moeilijkheidsgraad van het ontwerp, dat een stalen brug combineert met een aanloophelling en voor de meeste aannemers moeilijk te verwezenlijken is. De enige offerte die werd ingediend was niet marktconform en daarom besliste de deputatie om deze niet te gunnen en om een nieuwe gunningsprocedure op te starten.”

“Dit betekent dat de uitvoering van de werken pas later kan starten en eind 2020 als initieel vooropgestelde einddatum van dit project niet langer geldt”, vervolgt Vermaercke. “Door de opgelopen vertraging schuift de einddatum van het project mee op. De herpublicatie van het aanbestedingsdossier gebeurde reeds op 9 juli en de gunning staat gepland voor oktober, waarna de werken kunnen starten eind november. De werken zullen 200 kalenderdagen in beslag nemen, de voorlopige oplevering wordt dus in september 2021 verwacht.”