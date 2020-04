Werken aan overweg Hansbeke starten maandag: “Overweg blijft open tot de rondweg klaar is” Anthony Statius

15 april 2020

14u56 1 Deinze De werken aan de spooroverweg in Hansbeke gaan vanaf volgende week een nieuwe fase in. Maandag start men met het graven van een bouwput voor de fiets- en voetgangerstunnel ter hoogte van de huidige overweg. De overweg blijft voorlopig open voor alle weggebruikers.

De start van de werken aan de overweg in Hansbeke omvat het intrillen van de damplanken en dit gebeurt zowel overdag als ’s nachts. Tijdens de werken zal er wat hinder zijn voor het verkeer.

Zo wordt de Reibroekstraat afgesloten tussen Tien Gemeten en de Nevelestraat. Fietsers en voetgangers hebben doorgang via een voetweg tussen beide straten. In de week van 20 april wordt Hansbekedorp afgesloten voor autoverkeer. De Melkerijstraat en Kerkakkerstraat worden doodlopend ingericht en de parkings in de Zandestraat en aan Hansbekedorp zijn buiten gebruik.

“De spooroverweg wordt op bepaalde dagen ‘s nachts op één rijvak afgesloten", zegt schepen Johan Cornelis (CD&V). “Het verkeer zal altijd kunnen passeren. De overweg wordt pas volledig afgesloten voor het autoverkeer, van zodra de rondweg klaar is. Dit was voorzien voor 4 juni, maar doordat de werken een tijdje hebben stilgelegen door de coronamaatregelen, wordt dit opgeschoven naar een later tijdstip.”