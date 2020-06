Wendy en Nico toveren La Luna om tot Brasserie Torck: “Een knipoog naar het industriële verleden van Deinze” Anthony Statius

10 juni 2020

12u27 0 Deinze La Luna, de gekende tearoom/brasserie in de Kortrijkstraat in Deinze, heet voortaan Brasserie Torck. Wendy De Vos (42) en Nico Daemers (43), die de zaak in 2016 overnamen, gaven het pand een volledige make-over en met foto’s doen ze het rijke industriële leven van speelgoedfabriek Torck herleven. “Onze menukaart blijft dezelfde, maar het kader is volledig anders”, zegt het koppel.

Op maandag 15 juni openen Wendy De Vos en Nico Daemers de deuren van Brasserie Torck in de Kortrijkstraat (N43). Het koppel uit Landegem nam in september 2016 het pand, dat sinds 1 mei 1999 door verschillende uitbaters gerund werd onder de naam La Luna, over.

“We hebben aanvankelijk de naam behouden, maar met de verbouwingen was de tijd rijp voor een naamsverandering”, zegt Wendy. “Het pand was dringend aan renovatie toe. Er was slechts één toilet en dat bevond zich bovendien in het midden van de zaak. Ook de draaitrap, die leidde naar het appartement boven de zaak, stond pal in het midden van de ruimte. Hierdoor oogde alles zeer krap. Zolang de zaak niet in ons bezit was, konden wie hier niet investeren, maar sinds begin vorig jaar is de zaak van ons. De voorbije maanden hebben we alles vernieuwd, van de ramen en het meubilair tot de keuken. De trap werd verplaatst en het toilet bevindt zich nu achteraan. We zochten enkel nog een nieuwe naam en hiervoor zijn we de geschiedenisboeken ingedoken. Vroeger waren hier ateliers en burelen gevestigd van de firma Torck, de bekende fabrikant van onder andere trapauto’s en dus hebben we La Luna herdoopt tot Brasserie Torck.”

Meer dan enkel de naam verwijst ook het interieur van de zaak naar het roemrijke verleden van een van de hoogtepunten uit de Deinse industrie. Wendy en Nico schakelden hiervoor onder andere de hulp in van Katrien Lingier en Peter Van Veirdegem, het koppel uit Grammene dat trapauto’s verzamelt. Hun verzameling werd recent vereeuwigd in een fotoboek en enkele foto’s, die werden getrokken in de nu verdwenen Torck-fabriek in de Ommegangstraat, prijken bij Wendy en Nico aan de muur. Voor de nodige geschiedenis en de onderhandelingen om de naam Torck te mogen gebruiken, schakelden ze de hulp in van Deinzenaar Peter De Maertelaere. “Torck werd in 1887 door Léon Van Heuverswyn en Eugène Hebbelinck opgericht in de Kortrijkstraat”, zegt Peter. “Zij waren de eersten die op het vasteland Engelse onderdelen van kinderwagens monteerden. Op deze locatie waren burelen en een atelier gevestigd en tijdens WOI werd het oorspronkelijke gebouw gebombardeerd door de Duitsers. Het pand werd in de jaren 20-30 heropgebouwd en gebruikt tot Torck in 1971 failliet ging. De historische site in de Ommgenagstraat werd vorig jaar afgebroken en daar komen nieuwe appartementen.”

Brasserie Torck zou normaal gezien de deuren geopend hebben op 1 mei, maar door het coronavirus werd de opening uitgesteld tot maandag 15 juni. “We hopen onze vaste klanten terug te mogen verwelkomen”, zegt Wendy. “Onze menukaart is dezelfde gebleven. Je kan hier nog steeds een verse dagschotel verkrijgen voor 15 euro en op woensdag serveren we nog steeds biefstuk met frieten aan een schappelijke prijs. Vanaf 14 uur kan je hier terecht voor verse pannenkoeken, wafels en gebak. Reserveren kan via 09/328.56.20.”

Meer info via de website www.brasserietorck.be, die binnenkort online komt.