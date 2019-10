Welke Deinzenaren verdienen een plek op het podium van het sportreferendum? Anthony Statius

21 oktober 2019

13u56 2 Deinze De Deinse sportraad is op zoek naar kandidaten voor het jaarlijkse sportreferendum. Op vrijdag 7 februari 2020 vindt voor de eerste keer het sportreferendum van de fusiestad Deinze plaats. Kandidaten uit Nevele komen dus ook in aanmerking.

Op vrijdag 22 februari werden de sportlaureaten van Deinze gehuldigd tijdens het jaarlijkse sportreferendum in Palaestra. Er werden vijf trofeeën uitgereikt. De huidige sportvrouw- en man van het jaar zijn bodybuildster Marlies Hoornaert en atleet Jorg Vanlierde. De trofee van beloftevolle jongere 2018 ging naar motorcrosser Uwe De Waele en de ropeskippers van Team Mini Demo Infinity mogen zich beloftevol jongerenteam 2018 noemen. Sportac ’86 Deinze werd verkozen tot sportclub van het jaar.

Maar wie verdient deze trofeeën voor de volgende editie? De sportraad is momenteel op zoek naar kandidaten en belangrijk verschil is dat nu ook kandidaten uit het voormalige zelfstandige Nevele kunnen deelnemen. Meer info en inschrijven via https://www.deinze.be/sportreferendum.