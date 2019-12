Weerspannige man wil geen bijkomende straf voor stoot aan politieagent Wouter Spillebeen

09 december 2019

18u30 3 Deinze Een man uit Deinze moet zich voor de rechter verantwoorden omdat hij zijn erg agressief gedroeg toen een politieagent hem in 2017 naar de combi wilde brengen.

“De politiemedewerker wilde hem naar het dienstvoertuig brengen, maar dat daar had hij duidelijk niet veel zin in”, vertelde de procureur. “Hij begon in het rond te schoppen, waarna de agenten hem op de rug legden.” In de worsteling kreeg de agent een stoot tegen zijn neus. De man kreeg al meermaals een straf met uitstel en een werkstraf, dus vordert de procureur nu een celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro.

In januari kreeg de man nog een veroordeling voor slagen en verwondingen aan zijn eigen moeder onder invloed van drank. De verdediging wil dat de nieuwe rechtszaak bij de andere opgeslorpt wordt, waardoor de beklaagde een bijkomende straf zou ontlopen. “We zijn bereid om je nog een kans te geven, maar dan mag u geen druppel meer drinken”, aldus de rechter, die een straf met probatie-uitstel overweegt. De uitspraak valt op 13 januari.