We mogen niet knuffelen, maar in Deinze kan je binnenkort naar de troostplek Joeri Seymortier

03 augustus 2020

11u06 0 Deinze Deinze wil binnenkort op drie plaatsen in de stad zogenaamde troostplekken creëren, waar je naartoe kan met je verdriet.

De stad werkt voor het initiatief samen met Ferm. De troostplekken komen in het Martinuspark in Petegem, in het Voedselbos in Landegem en in het stadsbos in Astene. “We mogen vandaag niet knuffelen, en dat maakt het extra zwaar voor mensen die nu rouwen of verdriet hebben”, zeggen de schepenen Filip Vervaeke en Trees Van Hove. “Daarom willen wij op drie plaatsen in onze stad troostplekken maken. Midden in de natuur, kan je dan even bezinnen op een bankje. De mensen van Ferm zullen er in het najaar bloembollen in de grond steken, zodat het tegen volgend voorjaar een fleurige plek wordt. Er komt heel wat groen en een bord met een gedicht. Als stad willen we een mooie natuurlijke en rustige plek aanbieden, waar mensen even tot bezinning en tot rust kunnen komen. Ideaal in tijden van corona, maar ook nadien zullen die troostplekken blijven bestaan.”

De drie troostplekken worden binnenkort ingericht, en zullen in het najaar openen.