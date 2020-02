Warme William biedt luisterend oor aan leerlingen Sint-Vincentius Anthony Statius

18 februari 2020

13u56 3 Deinze Warme William, de grote blauwe beer die symbool staat voor een luisterend oor, zit op een bankje op de speelplaats van Leiepoort campus Sint-Vincentius. “Tijdens de week tegen pesten is deze beer de ideale mascotte op onze school”, klinkt het.

‘Warme William’ is een initiatief van het Fonds GavoorGeluk en zet in op het versterken van de veerkracht en het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar. De grote blauwe beer reist van school naar school om aan te tonen dat het belangrijk is een luisterend oor te bieden aan anderen én te praten over problemen. Warme William zit op zijn bankje waarop staat: “Zit je met iets? Praat erover. Warme William luistert.”

Stad Deinze leent als ‘warme stad’ deze bank uit aan scholen zodat elke school hierover kan in gesprek gaan met de leerlingen. Doris Van Houtte, lid van de schoolraad van Leiepoort campus Sint-Vincentius en één van de drie Deinse mama’s die een zoon verloren door zelfdoding, bracht Warme William ter sprake. Leerlingenbegeleidsters Katrien Moerman en Vicky Van de Walle werkten het project verder uit.

Duwtje in de rug

“Open communicatie en een duwtje in de rug geven zijn belangrijke aspecten van ons pedagogisch project”, zegt Vicky. “We willen er als school zijn voor onze leerlingen, hen steunen wanneer het moeilijk gaat en hen tonen dat er altijd iemand is bij wie ze terechtkunnen. ‘Warme William’ is een verpersoonlijking van waarden die wij op school heel belangrijk vinden. We plaatsen hem niet enkel als symbool op de speelplaats, maar laten onze leerlingen van de eerste graad samen met hun godsdienstleerkracht de beer bezoeken. Daarnaast zorgen we voor bezinningsteksten en duiding van ‘Warme William’ voor alle klassen van de school. Zo komt het onderwerp minstens twee keer tijdens deze week ter sprake en hopen we dat leerlingen die het moeilijk hebben beseffen dat ze er nooit alleen voor staan.”