Ward brengt dorpsgenoten samen met Landegem Aperitieft! Anthony Statius

04 maart 2020

11u03 0 Deinze Ward Vandenbulcke wil meer leven in Landegem. Daarom organiseert de 32-jarige ondernemer Landegem Apertieft!, een maandelijkse ontmoeting onder de kerktoren. Als blokvanger brengt hij een tot bar omgebouwde Amerikaanse schoolbus mee.

Vorige zomer introduceerde Landegemnaar Ward Vandenbulcke Baraboire, een originele pop-upzomerbar aan interieurzaak Flamant langs de N43 in Sint-Martens-Latem. Dé blikvanger van Baraboire is een knalgele oude Amerikaanse schoolbus, die helemaal werd omgebouwd tot een mobiele bar. Nu wil Ward zijn concept ook in zijn eigen dorp introduceren, dit keer onder de naam Landegem Aperitieft!.

“Ik ben afkomstig van Wondelgem en sinds kort ben ik verhuisd naar Landegem”, zegt Ward. “Ik hoor van vele dorpsgenoten dat er vroeger heel wat bijeenkomsten zoals kermissen werden georganiseerd, maar dat dit de laatste jaren fel verminderd is. Voor mij is mensen samenbrengen het leukste dat er bestaat en zo is het idee voor Landegem Aperitieft! ontstaan. Iedere tweede zondag van de maand is iedereen, inwoners van het dorp maar ook van daarbuiten, welkom om iets te komen drinken. Mijn Baraboire-bus komt op het pas heraangelegde plein links van de kerk van Landegem. Er zullen naast drankjes ook hapjes te verkrijgen zijn en hiervoor werk ik samen met Brasvar uit Nevele. Ik heb op verschillende plaatsen posters opgehangen en ik ga ook rond met flyers. De reacties zijn positief en ik hoop dat er veel volk op af zal komen. Als ik mensen samen zie lachen, dan is mijn opdracht geslaagd.”

“De eerste editie van Landegem Aperitieft! vindt plaats op zondag 8 maart en dit van 10 tot 18 uur”, vervolgt Ward. “Ook voor april en mei heb ik een vergunning gekregen van de stad Deinze. Daarna volgt een evaluatie en afhankelijk daarvan volgen er misschien nog edities. Ik ben ook van plan om gelijkaardige initiatieven te lanceren in andere gemeenten”, besluit Ward.

Meer info via de Facebookpagina Landegem Aperitieft!.