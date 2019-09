Wandelclub Natuurvrienden organiseert 38ste Canteclaermarsen Anthony Statius

11 september 2019

09u49 0 Deinze Wandelclub Natuurvrienden Deinze organiseert op zondag 15 september de 38ste Canteclaermarsen.

Deze wandeltocht gaat van start in het VTI in de Leon Declerqstraat in Deinze. De afstanden bedragen 4, 8, 12, 18, 24 en 32 kilometer en er kan gestart worden tussen 6.30 en 15 uur. De eindcontrole sluit om 17 uur. Deelnemen kost 1,5 euro voor leden en 2 euro voor niet-leden en er is mogelijkheid tot GPS - en geocachewandeling. Er is een gratis versnapering voorzien voor iedere deelnemer.