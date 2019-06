Wandel3Daagse krijgt vervolg Anthony Statius

03 juni 2019

07u49 0 Deinze De Wandel3Daagse van Deinze krijgt volgend jaar een zesde editie. De organisatie blikt terug op alweer een geslaagde editie.

“Op dinsdag 21 mei namen 735 wandelaars deel, op woensdag 22 mei waren dat 1.536 wandelaars en op donderdag 23 mei telden we er 818", zegt Katrien Delanote. “In totaal namen dus 3.089 wandelaars, waarvan 75 vrijwilligers, deel aan ons evenement. In totaal verdienden 209 bewoners van zorgvoorzieningen of mensen met een beperking een medaille. 435 wandelaars schreven zich in om drie dagen te wandelen en hiervan haalden 367 wandelaars ook driemaal met succes de eindstreep.”

“Dit resultaat hadden we vooraf echt niet durven dromen. We zagen een duidelijke stijging van het aantal deelnemende kinderen en daar zijn we zeer blij om, want dat is sinds onze opstart ons hoofddoel. Onze springkasteelwedstrijd werd gewonnen door Vrije Basisschool Wontergem. We zullen binnenkort ook een mooie cheque kunnen overhandigen aan de vzw Fiola.”